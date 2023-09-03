「臺馬之星」交通船負責台灣基隆與馬祖往返，今年6月傳出機械故障，導致近400位遊客在海上漂流。民進黨連江縣立委參選人李問取得檢討報告，直指「臺馬之星」經營問題黑幕重重，且報告出爐後，立委陳雪生完全神隱。對此，陳雪生透過臉書回應，無理又無知的惡質抹黑指控。

李問指出，日前透過立委洪申翰辦公室，調閱檢討會議內容，驚覺「臺馬之星」經營問題黑幕重重，簡直把乘船的鄉親及遊客的生命拿來開玩笑。「歷年臺馬之星的營運標案金額平均每年要1億1千多萬，去年卻以9999萬決標，又是由毫無船舶運送專業經驗的公司得標，到底裡面有什麼內幕，啟人疑竇？」

陳雪生透過臉書回應，李問為了拉抬自己不斷黑化馬祖，而至民間支持度下滑，只剩空戰的聲量，一再不惜潑髒水，對他做無法提出證據以及根本不懂區域立委權責的不實指控，試圖將努力爭取來的一切建設汙名化。

他說，李問縱然年輕，但已入民進黨多年，亦擔任黨部主委，應知政黨政治型態下，區域立委責任多爭取地方建設，監督中央政策，並不會把主力去監督自己的同黨同志執政的縣市，這是政黨政治的必然型態；李問的指控如不是為無知，便是惡意雙標，只為製造聲量。

陳雪生說，奉勸李問只為提高自己聲量，卻意圖誤導馬祖鄉親的選舉手段時，應先去請益民進黨資深立委前輩們，此手段是否無理又無知，免得影響到明年底大選的民進黨得票率。

連江縣陳雪生李問臺馬之星立委選戰