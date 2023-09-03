一名男子抱怨，每個月繳5000元管理費，但社區管委會近日公告，未來保全僅剩白天班，負責收發信件及包裹，他不敢置信「連保全都缺工了嗎？」網友秒懂並非缺工問題，而是社區管委會壓縮保全薪資，才會沒人願意承接。

原PO今（1）日於PTT八卦板指出，月繳5000元管理費，社區大樓過去24小時都有保全值班，近日管委會發公告指日後只有白天班，他好奇問為何不是保留晚班，對方解釋白天需有人員執行收發包裹和信件的工作，令他傻眼說，「連保全都缺工了嗎？」

貼文引發網友熱議，「缺錢啦！哪裡缺保全？」、「不是缺工是漲價」、「缺錢啊！人最貴」、「基本薪資一直漲，保全成本變高」、「沒有缺工，是缺高薪」、「要不要漲價請人？」、「看起來是管委會缺錢而不是保全缺工，可能砍價砍得太過分了，沒人要承接」、「我這邊也是，管委會經濟拮据，晚上沒保全」。

有人建議原PO的社區恐要提高管理費，「管委會省東省西就不要遇到半夜火災」、「羊毛出在住戶身上啊！管理費調漲」、「管理費該收多少，要看社區支出多少錢，不夠用就是少，管你是管理費月繳5000元還是10000，不然就住戶自己排班做！」