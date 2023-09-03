女星林心如2016年與演員霍建華結婚，育有一女「小海豚」，雖夫妻倆相當低調從不讓女兒露面，但不時會在社群分享與女兒的日常；今（3）日林心如曬出女兒畫出自己在夯劇《華燈初上》演出媽媽桑的模樣，讓網友相當驚訝「眼睛也太有神了吧！」

林心如今（3）日在臉書曬出女兒的畫作，可見林心如女兒將媽媽在《華燈初上》扮相畫了出來，眼睛炯炯有神及睫毛的部分畫得相當傳神，讓林心如直呼「我很確認這個畫畫天份一定不是遺傳至我，此生最不會就是畫畫了，我連一隻貓都畫不好，螺絲媽媽」貼文曝光後，連網友都忍不住大讚她畫得相當到位，非常有天賦。

事實上，林心如日前才曬出多張搞怪照片，畫面中可見她臉頰和鼻子被畫上許多棕色斑點，連眼皮上還有長度不一的眼睫毛，而這全都出自女兒之手，讓林心如哭笑不得「整個臉都是妳的畫布，這雀斑也太密集了吧」。

不過，林心如卻很樂意配合女兒耍寶，還稱讚她是「我的專屬造型師」；然而，網友們見狀後紛紛留言「很可愛」、「畫這樣也是一樣很美」、「長大也是巧手一個」、「這就是最流行的曬傷雀斑妝」、「那爸爸被畫成什麼」。