海葵颱風來襲，台中市災害應變中心今天提升為一級開設，市長盧秀燕召開第二次工作會報表示，這是4年以來台中首次列入陸上警戒區域內，「絕對不可掉以輕心」，至於明天是否上班上課？盧秀燕強調，市府將綜合研判，今天晚間就會發布消息，絕不會拖到4日凌晨後才宣布。

海葵颱風來襲，台中市災害應變中心3日提升為一級開設，市長盧秀燕召開第二次工作會報。（市府提供／陳淑芬台中傳真）

明日周一是否要上班、上課？盧秀燕說，市府會根據中央訂定的相關的風雨標準及各地區風險性作研判，在今天3日晚間、4日凌晨前就會發布，讓民眾有所準備及安排

海葵颱風今天來襲，適逢93軍人節，盧秀燕在主持第二次工作會報時表示，軍方已有33名聯絡官進駐中市各區，並擔任各區公所聯絡員，協助緊急支援工作，軍人弟兄在軍人節、颱風天沒有放假，還出動防颱，她當場向軍人弟兄表示感謝；在場人員也鼓掌致意，後指部指揮官上校李育霖當場起立回禮。

盧秀燕表示，台中市府相關單位已準備就緒，呼籲市民要做好防颱整備工作、各行各業要注意看板安全及工地鷹架安全、市府也會加強巡檢，此外，請民眾注意場域封閉及活動延後等資訊，配合防颱措施。