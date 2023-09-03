很多人都有脹氣困擾，即便吃了益生菌也不見效。對此，台安醫院大腸直腸外科醫師黃郁純表示，不妨吃點海藻類食材，除了可消除脹氣外，還能增強腸道屏障、調節腸道微生物群、緩解潰瘍性結腸炎等功效，美稱它是來自大海的神奇食物。

黃郁純在臉書專頁「痔零姊姊 黃郁純醫師 良好生活 I 大腸直腸肛門外科女醫 痔瘡手術」發文指出，餐桌上常見的昆布、海帶皆為海藻類食材，其不僅作為大海中基層的生產者、氧氣的製造者，孕育地球多數生命；同時也是維持腸道微生物群的好幫手。她說，在近期的研究中，就發現海藻酸鹽寡糖可緩解腸道炎症，尤其是潰瘍性結腸炎，並分享下列3大好處：

1、增強腸道屏障：黃郁純說明，海藻酸鹽寡糖的作用機制，能增加腸道杯狀细胞，分泌高度加工的黏蛋白與細胞外其它物質结合形成黏液，並在腸道黏膜上皮表面形成黏液屏障，發揮潤滑和保護上皮的作用，減少腸上皮細胞的通透性，改善腸道屏障功能。

2、調節腸道微生物群：黃郁純解釋，腸道中含有眾多腸道微生物，其中有好菌跟壞菌，像是益生菌就屬於好菌。此外，膳食纖維能使好菌成長，簡稱為益生元，而海藻就是強大的益生元之一。

3、緩解潰瘍性結腸炎：黃郁純提到，潰瘍性結腸炎是一種大腸黏膜反覆發炎、潰瘍與疼痛的慢性、非感染性的腸道疾病，然而，有時急性發作症狀為發燒、大量血便，很常被誤會是腸躁症、大腸癌等。她表示，腸道菌群失調被認為與潰瘍性結腸炎密切相關，研究中便指出海藻酸鹽寡糖能有效抑制腸道炎症，維持腸道菌種豐富性，防止腸黏膜損傷並降低組織病理學評分。

黃郁純說，雖然藥物可以快速治療與緩解腸道問題，但飲食與生活也跟腸道密不可分，不妨試著在日常飲食中加入海藻類食材，如昆布熬湯、紫菜蛋花、或選擇黑白切時來一盤海帶，也許會對腸道帶來奇妙變化。