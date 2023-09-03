港星張柏芝近年把演藝事業轉往大陸，上個月因身體亮紅燈，取消8月所有工作，身體狀況引發各界關心，而張柏芝昨（2日）終於現身了，她身穿秋裝出席品牌活動，精神、氣色不錯，大展親民作風向民眾打招呼，特別的是，張柏芝還剪了時髦的「公主切」。

張柏芝在陸綜、直播有積極表現，不過她8月透過工作室發聲明：「柏芝因身體抱恙，工作室不得不取消8月所有公開工作安排（雜雜誌拍攝、廣告拍攝、品牌活動、演唱會等）」，表示會盡快以最佳狀態回歸，而張柏芝昨則穿秋裝亮相，以一身黑色亮片流蘇裙優雅出席品牌活動，她精神、氣色不錯，身材依舊纖細，俏麗又不失氣質。

特別的是，張柏芝還剪了時髦的「公主切」，把臉頰的頭髮剪到下巴長度，切齊的頭髮和後面的長髮形成明顯對比，張柏芝新髮型更顯年輕且有個性，陸網事後還曝光張柏芝的無P照和影片，大讚她狀態好「好完美啊，公主切真的好適合她」、「這年紀還是這麼美」、「蠻適合公主切髮型」。

張柏芝擁一張盛世美顏。（圖／中時資料照）

張柏芝當年以一張盛世美顏踏入演藝圈，交出《喜劇之王》、《星願》、《最強囍事》等代表作，張柏芝事業成績亮眼，她的感情生活也頻引發討論，張柏芝與謝霆鋒有一段5年婚姻、育有一對兒子Lucas與Quintus，並在2018年無預警生下兒子，但張柏芝對孩子生父的身分保密到家，現在她則把演藝事業放在大陸。