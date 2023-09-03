海葵颱風下午3時登陸台東，台東到花蓮間將遭眼牆的強勢雲帶撞擊，降雨會很猛烈，有網友透過台東三仙台即時影像的直播影片直擊當地驚人風雨，觀看人數一度破萬，不少人留言擔心「鏡頭君」的安危，怎料沒過多久影片就斷訊，掀起網友熱烈討論。東部海岸國家風景管理處說，斷網或斷電也會讓影片暫停。

不少網友今天在PTT上以「台東三仙台的攝影機有多猛」、「三仙台的鏡頭快被吹斷了吧」等標題發文表示，台東三仙台根本就是颱風海景第一排，打開即時影像就能夠直擊最前線畫面，猛烈風雨讓許多人擔憂鏡頭的安危，觀看人數一度破萬。

而台東三仙台即時影像的直播影片目前已經暫停，但仍有不少網友留言討論，「​太慘烈了，鏡頭君一路好走」、「我們偉大的台東攝影機們R.I.P」、「如果人在穚上一定會飛走」、「​這邊比地震頻道還high」、「鏡頭君好苦喔，再忍耐一下」、「這波撐過，該幫鏡頭君加薪升級」。

東部海岸國家風景管理處也在留言處表示，影片中斷不見得是鏡頭毀損，如果現場斷電或是斷網，鏡頭君也會休假放颱風假去。