郭書瑤(瑤瑤)出道時憑著可愛的外型與傲人身材，以一句「殺很大」的廣告台詞爆紅，並獲得「宅男女神」的封號，後來轉戰戲劇圈表現亮眼。儘管她工作忙碌，不時會與粉絲分享生活點滴，近日她在社群平台上曬出沖繩工作照，身材火辣的她大方秀出事業線，讓粉絲們直呼：「可愛又性感！」

郭書瑤曬出幾張與皮卡丘的合照，只見她放下一頭長髮，身穿桃紅色背心，胸前的打結設計增添俏麗感，襯托出雪白肌膚之外，也令深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，此外，她還露出纖細腰身，照片曝光後讓粉絲忍不住直誇：「要多可愛」，她看到後也搞笑地說：「再不裝就裝不了了！」

郭書瑤2009年拍攝《殺Online》拍攝廣告，當她穿著貼身背心大秀超兇曲線，並用可愛娃娃音大喊「你不要走」、「殺很大」從此一炮而紅，她也因此踏入演藝圈，後來轉戰戲劇圈憑電影《志氣》榮獲第50屆金馬獎最佳新人獎，並在戲劇《通靈少女》中展現自然的演技，使人氣不斷攀升。

郭書瑤曾透露豐胸祕訣，最大關鍵來自於飲食，「不忌口吃任何食物」是最大重點，歸類出6大食物，分別為熱豆漿加蛋、海鮮、乳製品、以及豬腳與豬皮、還有山藥、南瓜、蘋果、涼拌青木瓜絲、水蜜桃、奇異果、柳橙和葡萄等蔬果，最後會選吃腰果、核桃、芝麻、花生、夏威夷果、糖炒栗子，以補充優良的蛋白質。