It hasn't taken long for teams to learn NOT to run on Brenton Doyle.



This throw was 105.7 mph, the fastest OF throw Statcast has ever recorded! pic.twitter.com/LxR4NwhyYp — MLB (@MLB) September 3, 2023

洛磯菜鳥外野手多耶爾（Brenton Doyle）3日對戰藍鳥，飆出一記超快速的105.7英里傳球（時速170.1公里），被稱為「科羅拉多加農砲」。隊友瓊斯（Nolan Jones）不敢置信，不斷在休息室叨念著「105.7，那是105.7！」這是大聯盟數據庫Statcast最快速的一顆外野傳球。

多耶爾擔任中外野手，9局上洛磯只領先2分，正在緊要關頭，藍鳥小葛瑞洛（Vladmir Guerrero Jr.）打成中外野平飛球，多耶爾接殺之後直傳本壘，三壘跑者史奈德（Davis Schneider）本來低頭要衝本壘，回頭驚見多耶爾的雷射傳球，只得乖乖走回三壘。

洛磯終場8比7險勝。賽後多耶爾說：「那是我今年傳得最好的一球，可惜那傢伙沒跑本壘。」藍鳥首局就吃了多耶爾的虧，艾斯皮諾（Santiago Espinal）滿壘時擊出中外野安打，一壘跑者瓦修（Daulton Varsho）在三壘前被多耶爾100.9英里的傳球給抓到（時速162.4公里）。這記傳球改寫洛磯隊史最猛的助殺紀錄，不過原本的紀錄也是多耶爾的。

隊友瓊斯對多耶爾的精采表現格外興奮，因為瓊斯自己擁有最強壯的肩膀（右外野手），平均傳球98.7英里（時速158.8公里）傲視大聯盟，但是就連他也傳不出那麼暴力的飛彈，他賽後在休息室四處跟隊友講述這件事。洛磯球場被稱為「打者天堂」，所以他們特別重視外野手的守備能力，大聯盟前10名的雷射肩就有兩人在洛磯陣中（瓊斯與多耶爾）。