突尼西亞主要反對派聯盟今天表示，突尼斯當局軟禁了「伊斯蘭復興運動黨」（Ennahdha）高階成員哈洛尼（Abdelkarim Harouni）。

路透社報導，哈洛尼領導諮議會（Shura Council），這是伊斯蘭復興運動黨的最高級別機構。

「救國陣線」（National Salvation Front）表示，當局「專斷的決定」，除了對於哈洛尼的軟禁外，還包括先前逮捕伊斯蘭復興運動黨領袖並關閉黨部。

警方今年逮捕批評總統最猛烈的伊斯蘭復興運動黨主席甘努奇（Rached Ghannouchi），以及其他幾名黨內高層，包括比利（Noureddine Bhiri）、利亞德．貝塔布（Riadh Bettaib）、費賈尼（Said Ferjani）、阿提格（Sahbi Atigue）和沙列姆（Mohamed Ben Salem）。

政府還禁止在復興運動黨的所有辦公室舉行會議，警方關閉所有黨部辦公室，復興運動黨稱此舉旨在鞏固獨裁政權。

反對派譴責逮捕其領袖是出於政治動機，當地和國際人權組織敦促當局釋放被拘留者。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120903

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