9月30日前平日指定時段，憑學生證、員工證及名片，到「嚮辣」消費不限套餐即享單人開鍋88折，直接省百元。（王品集團提供）

台灣人愛吃鍋，暑假期間聚餐需求大增，「嚮辣」學生用餐人潮較去年多2成左右。（王品集團提供）

台灣人愛吃鍋，又香又辣的麻辣鍋，更是不少鍋物控的心頭好，而麻辣鍋的好滋味連許多外籍藝人來台都指定要吃，連鎖餐飲集團推出限期優惠搶市。饗賓餐旅旗下品牌「小福利麻辣鍋」，祭出9月4日當天生日的壽星吃鍋，只要94元的超值優惠。另外，王品集團旗下和牛麻辣鍋吃到飽的「嚮辣」，學生與上班族在平日指定時段到店消費，即享單人開鍋88折，直接現省百元。

「小福利麻辣鍋」推出「94快樂節」，只要是9月4日當天壽星，在9月4日至6日這3天到「小福利麻辣鍋」用餐，兩人同行，壽星本人只要94元即可爽吃，超殺優惠限時3天。而9月出生的處女座和天秤座也同享口福，即日起至9月底，點「極饗和牛套餐」，每人送北海道生食級干貝1份。

「小福利麻辣鍋」目前在台共有3間門市，經典麻辣湯底揉合26種中藥材熬煮，溫醇順口，一次囊括辛、香、麻、辣、爽等多層次豐富口感。另有細火熬煮的汕頭、輕舒番茄以及日式昆布3款風味湯頭，滿足饕客味蕾。肉品則吃得到澳洲M8-9熟成和牛極霜、澳洲M8-9熟成和牛雪花、美國Prime雪花牛、海鮮、火鍋料等均無限量供應。價格依照不同品項區分為698、798、898元，9月4日壽星可享吃鍋94元限時優惠，以最高價的898元方案計算，可現省804元，優惠很有感。

學生開學不憂鬱，秀出學生證，吃到飽還能省荷包。9月30日前，平日近午11點半到下午4點，及晚間8點後，憑學生證、員工證及名片，到「嚮辣」消費不限套餐即享單人開鍋88折好康，直接現省百元；若點最低價位套餐598元來算，等於不用600元就能爽吃到飽。

王品表示今年受惠全面解封帶動餐飲商機，各品牌餐廳訂位自8月以來，假日幾乎一位難求，尤其在暑假期間聚餐需求大增，像是和牛麻辣鍋吃到飽的「嚮辣」，學生用餐人潮較去年多2成左右。