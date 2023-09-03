中華民國射擊協會前理事長郭中興日前由亞洲射擊聯盟會長沙樂門提名，經過會員大會通過，升任為亞洲射擊聯盟榮譽主席，且由亞洲射擊聯盟會長沙樂門，以及國際射擊聯盟會長羅西(Luciano Rossi)一同頒贈獎牌，藉以酬謝郭中興對亞洲射擊運動的卓越貢獻。

現年91歲的郭中興，堪稱台灣射擊運動的開拓者，從1970年代開始推動國內射擊運動發展，不僅跟立法院爭取射擊運動合法化與建立制度，更積極籌錢興建合格靶場，他也是把台灣射擊運動邁向國際的推手，曾在1984年幫助台灣成為亞洲飛靶射擊協會的會員國之一。