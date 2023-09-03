台南市長黃偉哲（第二排右二）祈求登革熱疫情早日降溫。（曹婷婷攝）

台南登革熱確診病例數2日衝破200例，累積已達3427例，疫情嚴峻又遇颱風考驗，位於疫情熱區的永康區開天聖明宮主祀神農大帝，今天下午舉行普渡暨祈安弭疫儀式，市長黃偉哲特地到場祈求官民協力早日撲滅病媒蚊，疫情降溫。

台南登革熱疫情不斷升溫，確診病例數從上月23日首度單日破百例，昨天更一口氣新增206例，上月31日才剛宣告破3000例，短短3天已逼近3500例。面對病例數飆高又遇颱風來襲，黃偉哲坦言，這場對抗蚊子的防疫戰不容鬆懈。

他說，之前是「一手抗旱一手防汛」，抗旱結束了，接著是「一手防災一手防疫」，並呼籲市民在颱風後一定要趕快孳清，如不落實孳清，從過去經驗知道，只要颱風過後，疫情就會升高，一定要把這部分處理好，疫情才能得到解決。

他今天下午專程到永康區開天聖明宮，率領永康區、東區議員黃肇輝、李鎮國、林冠維、王家貞等人祈求神農大帝庇佑，希望讓登革熱疫情趕快告一段落。這也是今年登革熱疫情以來，黃偉哲首次參與宮廟舉行消弭登革熱疫情的儀式。

開天聖明宮主祀神農大帝，廟方執事陳俊銘指出，神農大帝掌管醫藥與眾生健康，面對防疫人員戮力化學防治、孳清，但近1個月來頻繁降雨，積極防治但疫情卻愈來愈嚴峻，人心惶惶，因此農曆7月普渡同時也祈求神明保佑驅除疫情，希望登革熱別再繼續蔓延。

陳俊銘也提到，這場普渡除了祈求登革熱疫情降溫外，也將把所有祭祀供品與物資發放給當地成功里132位弱勢戶，傳達社會的溫暖與愛。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！