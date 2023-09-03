北苗市場日照中心長者完成指紋捺印建檔作業，開心合影留念。（衛福部苗栗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

失智症走失人數逐年攀升，為加強守護長者安全與健康，衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心與苗栗縣警察局苗栗分局攜手合作，由苗栗分局安排採證小隊人員，近日前往北苗市場日照中心，為收托長者完成指紋捺印建檔作業，一起幫助每位收托長者，多建構一道安全「守護罩」。

部苗附設北苗市場日照中心護理師黃雅祺表示，經由與家屬互動中，發現普遍都存在著長輩走失的憂心，且大部份長者都未到警局做指紋捺印建檔，因此在了解需求並獲得家屬同意後，規畫為長者建構「守護罩」活動，由苗栗分局人員至日照中心提供便民服務。

苗栗縣警察局苗栗分局巡官許澤翔指出，民眾面臨長者走失，常會連絡警察局協尋，首先就需過濾附近監視器設備，但若無法精確掌握長者走失的時間，就得花費許多時間、逐一過濾各角落監視器畫面，不僅耗時又費力，更令人擔憂若無法及時提供走失者救助，恐增加其生命受威脅的風險；而此時若有走失者指紋檔案，警察局透過比對指紋，就能較快迅有效進行即時身份辨識、尋回返家。

許澤翔說，指紋捺印建檔申請對象，符合以下類型其中一項即可，分別為身心障礙者、發展遲緩兒童及少年、精神病患及失智症患者等民眾本人，或其家屬、監護人或輔助人，填妥相關申請文件後，會由警察局協助其指紋捺印建檔，期透過指紋辨識特徵，以利未來有協尋需求時，能在最短時間、盡快找回走失者。

衛福部苗栗醫院院長李明輝表示，除申請愛心手環協助辨識身分外，建議鄉親若家中有上述類型親人時，應協助帶至當地警局按捺指紋建檔，手鍊脫落也不怕。很感謝苗栗縣警察局苗栗分局採證小隊至苗醫附設北苗市場日照中心，協助收托長者建立多了一道安全「守護罩」。

另外，衛福部苗栗醫院為加強守護鄉親，積極配合政策推動癌症篩檢服務，成效亮麗，而主責帶領同仁致力防癌工作的醫務秘書劉明岳醫師，更獲得國健署「防癌尖兵獎-醫師組」殊榮，讓部苗癌症中心與社區服務團隊人員，同感歡欣與鼓舞。