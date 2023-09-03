蕭敬騰正在挪威錄音，預計年底前發行新專輯。（華納音樂提供）

「金曲歌王」蕭敬騰才向經紀人Summer求婚成功，馬不停蹄展開新專輯錄音工作，上周三他從台灣往挪威，飛越了近9000公里，歷經兩次轉機將近17小時的飛行，終於抵達了挪威的城市奧勒松（Alesund），並在抵達隔天馬上展開了錄音工作，預計2023年底前會努力交出全新作品！

蕭敬騰專程前往挪威Ocean Sound的錄音室。（華納音樂提供）

這是蕭敬騰出道至今第一次前往海外錄音，他的心情十分愉悅，笑說：「過去的我非常排斥坐這麼久的飛機，還要轉機不只一次，不管是什麼樣的工作，通常我肯定是會婉拒。但是這一次我決定選擇去冒險，去享受每分每秒每一刻。」

蕭敬騰正在挪威錄音，預計年底前發行新專輯。（華納音樂提供）

而之所以選擇這座城市奧勒松，最主要的原因就是命名為Ocean Sound的錄音室，位於挪威小島－吉斯克島（Giske）上，這座島繞島步行一圈只需要1小時左右，根據2018年的統計數字人口也僅為800人。

錄音室Ocean Sound的外觀像一座古老的船屋，這專門建造的錄音室設有寬敞的現場演奏空間，俯瞰大西洋，良好的聲音隔離效果使得即使在最惡劣的天氣條件下，也能錄製安靜的鋼琴演奏。這間具有杜比全景音樂錄音的設備也讓錄音室吸引了很多來自世界各地樂隊、藝術家和歌手的到來，錄音室的硬體和軟體也為音樂創作者提供全新的維度和深度，使歌曲更加立體和豐富。

這間錄音室更迷人的地方是擁有歷史上最具代表性的麥克風也是世界上愈來愈少見的人聲麥克風Neumann U47，原版U47在人聲、原聲吉他、鼓、管弦樂隊都能完美收音呈現，強勁的低音和充滿空氣感的高音都能錄製到非常飽滿的聲音，收音非常好；包括披頭四樂隊、大衛．鮑伊、麥克傑克森都使用此麥克風錄音，從50年代至今一代又一代的歌手用這支麥克風創造了無數經典唱片，迄今為止只生產了大約6000支的U47，可以說是極其珍貴。這次蕭敬騰也使用U47和U67麥克風完成專輯的錄製，這也是這次音樂團隊選擇這裡的因素。

蕭敬騰笑說：「這趟旅程就是一個冒險之旅，不知道這趟旅程會發生什麼事。」工作團隊的行李在抵達挪威兩天後行李都尚未抵達，還留在轉機的機場；甚至有工作夥伴也因為颱風延遲飛抵，雖然遇到小小插曲，所有工作人員都享受在挪威城市的美景和舒適的氛圍之下，蕭敬騰也希望這張新專輯能找到自己想做的並且也是聽眾想要的，希望達到這兩者之間的默契，是一張任何情況、任何時間聆聽都是沒有違和的專輯。

蕭敬騰說：「我們來這趟旅程是未知但非常肯定，我不愛度假旅行屬於很宅的一個人，我想這趟是來冒險的。」這一次帶著非常chill的心情在工作，一抵達挪威的隔天就展開錄音工作，目前也已非常順利完成一半錄製。蕭敬騰也很期待新專輯的完成，希望盡快能與粉絲們交流分享。