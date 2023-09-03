台中許姓女子日前在臉書社團訂購物品，後發現疑遭詐騙拒收，竟遭對方恐嚇。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中許姓女子透過臉書社團購買割草機並約定貨到付款，許女發現疑似詐騙後拒收，竟遭對方貼出家人的個資，並恐嚇「不收就不客氣」、「找竹聯找你」，許女害怕找到民代求助並報警；台中市警察局第二警分局已受理，並朝恐嚇罪方向偵辦。

據了解，許女欲為東部的家人訂割草機，上月20日在臉書「大里＆霧峰人聯天室」看見自稱農會員工的戴姓男子販售割草機，在貼文下留言有興趣並私訊戴男，對方提供保證書、割草機影片等資料，約定2、3天後會出貨，貨到付款。由於許女遲遲未收到貨物，她又私訊戴男，發現其已更名為「黃○○」而起疑。

許女循名字找到照片才發現是位老先生，打了多通私訊電話給「黃○○」都拒接，最後接了電話是年輕人口音卻堅稱是「黃○○」本人，於是向對方告知她會拒收。未料對方竟留訊「明天就配送了」、「你不收我會告你」，更貼出她家人的個資，恐嚇「我找竹聯的人找你」、「明天不收我就不客氣」。

許女表示，當下她非常恐懼回稱「我報警」，對方竟稱「不怕報警、你等」，還指她「一點信用都沒有」，相當囂張。因為先前為了收貨將家中的資料傳給對方，她擔心東部家人安危，向台中市議員張芬郁求助，並於隔天報警。

中市警二分局表示，此案被害人在上月27日報案，警方已經受理，目前正依恐嚇罪方向偵辦；張芬郁也呼籲臉書社群的管理員加強貼文管理，提醒民眾不要透過臉書私訊購物更不要提供個資，若要求面交對方拒絕，就取消交易。同時請檢警加強查緝詐騙集團，法院提高判決刑度，多管齊下杜絕詐騙。