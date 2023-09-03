今年7月宣布與大7歲老公Mars結婚半年的熊熊（卓毓彤），今（3日）與老公一起出席好友張文綺鹹酥雞店「炸綺來」開幕記者會。2人也首度在鏡頭前留下合照，她羞曝新婚生活相當甜蜜，婚禮等事目前還沒有計畫，「我想說先認真做人，婚禮很麻煩。」

她說，梁赫群有替從事婚禮企劃的老婆Stacy詢問要不要舉辦婚禮，「小梁哥說沒關係，交給他一切都很簡單，我們後來有討論說會找親朋好友去海島辦婚禮」，沈玉琳開玩笑說可以到金門、馬祖等島嶼舉辦。

熊熊婚後曾拍攝影片透露是她向老公求婚，今分享細節，「那天是我們尾牙結束後等車，我問他說『可以先送我生日禮物嗎？我生日時可以跟我去公證嗎？』結果他跟我說不要」。

後來2人在計程車上，都看窗外思考，熊熊緊張的想說「怎麼辦，他不娶我耶」，經過一段時間，Mars突然開口說要看日子去登記，熊熊也興奮的馬上說好，最後2人在2月14日情人節登記結婚。她說，因為Mars比較害羞，所以目前沒有上電視節目的打算，但會陪她拍攝YouTube。

熊熊7月宣布結婚時也分享夫妻倆合體影片，坦言她與Mars曾在她出道時交往3年，但礙於公司及人設無法公開戀情，「他陪我經歷人生低潮，當時我妹妹離開，我用工作麻痺自己，情緒很不穩定，所以很常吵架，最後分手。」

分手7年的2人，因為工作關係再聯繫，去年10月24日復合，並在今年2月14日情人節登記結婚。談到結婚關鍵，熊熊坦言，復合時就打算要跟Mars結婚，所以求婚也是她主動，「是我把他硬求回來的」，Mars也開玩笑說他是被逼的，言語中可看出夫妻倆感情很好。2人對未來規劃也有共識，打算生3個小孩，希望家裡熱鬧、孩子有兄弟姊妹陪伴。