海葵颱風直撲花蓮南區，富里鄉農會昨連夜替展示的大型藝術品架設防颱板，減輕損害。（富里鄉農會總幹事張素華提供／羅亦晽花蓮傳真）

海葵颱風直撲花蓮南區，富里鄉農會昨連夜替展示的大型藝術品架設防颱板，減輕損害。（富里鄉農會總幹事張素華提供／羅亦晽花蓮傳真）

目前正值花蓮富里鄉六十石山金針花季，卻遇上海葵颱風攪局，農友擔憂大雨恐折損金針，影響後續採收，鄉農會與公所將持續追蹤，隨時與農政單位聯繫。此外，富里鄉農會昨連夜趕緊替「稻草藝術季」中的巨型猩猩們，加設防颱板，希望能藉此幫助他們度過強勁風雨。

每年夏末初秋是富里鄉六十石山金針花季，走進大片金黃色花海，彷彿進到電影「霍爾的移動城堡」中的秘密花園，總是吸引許多遊客特別前往拍照打卡。

由於海葵颱風直撲東台灣，為富里鄉帶來相當可觀的雨量，據中央氣象局資訊，六十石山從今天0時至下午3時止，雨量已累計254毫米，且更一度出現12級強陣風，恐使花朵出現折損等狀況。

富里鄉農會總幹事張素華指出，颱風挾帶的風雨會將金針花打落，不僅遊客沒花可賞，金針農也可能也沒得收成，且海葵颱風自花東交界處登陸，花蓮玉里赤科山、富里六十石山與台東太麻里等處，都是高山金針花盛產地，研判風雨過後災情可能擴大，會再持續追蹤。至於水稻部分，因目前還在長，暫無受影響。

由於富里鄉農會已連續4年在羅山展售中心辦理「稻草藝術季」，展示農友們自製的巨型竹製猩猩裝置藝術，農會擔心海葵颱風恐擊垮農友心血，昨連夜出動大型重機，在裝置藝術周邊設置防颱板，不過現場空曠，且猩猩體積龐大，且高度約2、3層樓高，只有肩膀以下才有防颱板，防颱效果令人擔心。

張素華無奈表示，雖然竹編藝術品都有用護木漆防水，但藝術品沒有打地樁，卻很容易被強風吹垮，昨請廠商設置防颱板時，將地基打深，並用鋼骨支撐，但風雨實在太大，有沒有辦法挺過颱風她也不知道，只能盡人事聽天命。