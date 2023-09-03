威力彩連槓20期，明天（4日）頭獎獎金上看4.5億元，小孟老師在臉書上點名雙子座、巨蟹座、牡羊座，以及生肖兔、龍、馬手氣最旺，同時也分享2個好運時辰，分別為早上9至11點及下午3點至5點，建議可往西南方投注站購買彩券，就有機會把大獎抱回家。

▍第3名 : 牡羊座

牡羊座明天能表現出豐富的創意來獲得財富，也有機會在工作方面，利用智慧來爭取好的表現，提升財務狀況；建議購買威力彩時可穿戴綠色飾品或衣服，以提高中獎機率。

▍第2名：巨蟹座：愛情事業、財務提升

巨蟹座明天的愛情運能幫助他們獲得豐厚收入。若有家族事業的人，能與家人有效溝通，進而提升財務水平；若想購買威力彩，建議可尋找伴侶幫忙，並選擇靠近診所或藥局的投注站，就能得到財神爺加持。

▍第1名：雙子座

雙子座明天在藝術方面有不錯的表現，能將興趣發展成事業，使自己收入飆漲，也有望獲得一筆意外之財；若想購買威力彩，可尋找土象星座（金牛、處女、摩羯）的親朋好友一起前往彩券行下注，能輕易中大獎。