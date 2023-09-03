天后李玟（Co Co）7月2日輕生，搶救3天仍不治，享年48歲，李玟過世後相當不平靜，她和老公Bruce的婚姻狀況以及擔任《中國好聲音》評審抗議賽制不公等，還掀起一連串風波，而曾和李玟合作的化妝師袁大帥，日前則夢到李玟：「夢裡也只有我能看見你，別人都看不見！特別真實！你給我講你不想離開、很委屈、很難過！」

化妝師袁大帥日前在微博發文，表示夢到李玟，「你穿著每次化妝的時候，很舒服的那件紫色V領的衣服！夢裡也只有我能看見你，別人都看不見！特別真實！你給我講你不想離開、很委屈、很難過！我抱著你哭就醒了」，袁大帥清醒後發現當天是中元節，還向李玟喊話：「這是你在給我托夢吧！」

袁大帥還分享一段短片，是他過去為李玟化妝時，兩人打鬧的畫面，可見兩人交情很好，只見李玟身穿V領白紗，背後大尺度挖洞，展現甜美又性感的一面，而李玟在鏡頭前笑得燦爛，看了讓人不勝唏噓。

有網友留言：「CoCo不是自殺的，她給仙姑托夢說她不是輕生！」袁大帥則回應：「給我托夢也是這個意思」，其他網友則說：「你留下她最美的樣子」、「謝謝您給我們留下CoCo最美的妝容，真的好想她」、「好美的CoCo」。

袁大帥回應網友。（圖／袁大帥微博）

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