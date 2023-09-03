第11屆立法委員選舉將於明年1月13日舉行，藍、綠兩大陣營力爭國會席次過半。對此，前立委蔡正元認為國民黨會選得比預期好，民進黨會選得較預期差，並斷言藍、綠兩黨席次皆不會過半，且國民黨上次選舉輸1萬票以內的選區，這次都會贏回來。

蔡正元今（3）日在政論節目《週末大爆卦》中首先提到，目前國民黨、民進黨不分區皆分別有13席，民眾黨5席、時代力量3席，共34席，因時代力量勢力已瓦解，目前的3席將被民眾黨拿走，國民黨若運氣好，席次恐將變成國民黨14席、民進黨12席、民眾黨8席。

在區域立委部分，民進黨目前為46席，國民黨22席，蔡正元認為，明年選舉國民黨將會翻盤，並拿下超過30席，民進黨則會掉至少8席。若依此態勢，蔡正元說民進黨將頂多維持在34到36席，國民黨則有31到32席，藍綠席次皆不會過半，只有國民黨加民眾黨才能過半。

「國民黨上次選舉輸1萬票以內的選區，這次都會贏回來」，蔡正元也點名包括被戲稱為「雲豹小公主」民進黨立委賴品妤的新北市第12選區、台中第2選區、以及基隆等選區，國民黨皆有機會能拿下。