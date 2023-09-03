2024台北市南港內湖區立委選舉，尋求連任的民進黨高嘉瑜腹背受敵，遭到國民黨參選人李彥秀、台灣基進參選人吳欣岱夾殺，資深媒體人黃揚明指出，高的選情會雪上加霜，是因為迎合深綠選民所致，她想贏得這次選舉只剩一招，但他也坦言，民進黨有可能選擇放棄高。

高嘉瑜在民進黨向來被視為「孤鳥」，就連遇上家暴事件時，黨內同志也很少人出面聲援，黃揚明2日於中天《週末大報告》分析，如果是藍綠一對一，高還能有些許贏面，因為她在綠營中，是和民眾黨主席兼總統參選人柯文哲比較有互動的人。

但由於泛綠分裂的關係，黃揚明表示，為迎合深綠選民，高嘉瑜得批判柯文哲，如此一來恐產生根本上的矛盾，導致柯粉和年輕人都不投給她。

若是民進黨想保住港湖區立委席次，黃揚明說，只能靠總統參選人賴清德全力助選，例如解決泛綠分裂問題，或是讓吳欣岱進入民進黨不分區安全名單內，如此一來，該區就能回歸藍綠一對一的局面；但黃也提到，高嘉瑜最後仍有可能被民進黨放棄。