海葵颱風來勢洶洶 國軍AAV7兩棲突擊車進駐待命

海軍司令部今（3）日表示，因應海葵颱風可能帶來災害，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」指導，已完成各項災害防救準備。

海軍司令部表示，依中央氣象局預判颱風可能路徑，檢派兩棲突擊車（AAV7）預置於宜蘭蘇澳、臺南官田、屏東加祿堂及仁壽營區；另陸戰隊兩棲偵搜大隊、水下作業大隊亦完成膠舟與抽水機具整備；三軍聯訓基地、防空營及新兵訓練中心，將配合地方政府災防應變需求，派遣官兵執行物資運送與預防性撤離任務，全力投入守護民眾生命財產安全。

海軍陸戰隊兩棲突擊車（AAV7）完成整備及進駐，依令投入救災任務。(國防部提供)

海軍陸戰隊兩棲突擊車（AAV7）完成整備及進駐，依令投入救災任務。(國防部提供)

海軍水下作業大隊及陸戰隊兩棲偵搜大隊，已依令完成救災機具檢整等災防整備工作。(國防部提供)

海軍陸戰隊防空警衛群防空營於枋寮鄉新龍村協助居民實施預防性撤離。(國防部提供)

陸戰隊新兵訓練中心官兵執行物資運送及民眾預防性撤離任務。(國防部提供)