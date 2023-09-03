海葵颱風來勢洶洶 國軍AAV7兩棲突擊車進駐待命

海軍司令部今（3）日表示，因應海葵颱風可能帶來災害，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」指導，已完成各項災害防救準備。
海軍司令部表示，依中央氣象局預判颱風可能路徑，檢派兩棲突擊車（AAV7）預置於宜蘭蘇澳、臺南官田、屏東加祿堂及仁壽營區；另陸戰隊兩棲偵搜大隊、水下作業大隊亦完成膠舟與抽水機具整備；三軍聯訓基地、防空營及新兵訓練中心，將配合地方政府災防應變需求，派遣官兵執行物資運送與預防性撤離任務，全力投入守護民眾生命財產安全。
海軍司令部今（3）日表示，因應海葵颱風可能帶來災害，秉持「超前部署、預置兵力、隨時防救」指導，已完成各項災害防救準備。
海軍司令部表示，依中央氣象局預判颱風可能路徑，檢派兩棲突擊車（AAV7）預置於宜蘭蘇澳、臺南官田、屏東加祿堂及仁壽營區；另陸戰隊兩棲偵搜大隊、水下作業大隊亦完成膠舟與抽水機具整備；三軍聯訓基地、防空營及新兵訓練中心，將配合地方政府災防應變需求，派遣官兵執行物資運送與預防性撤離任務，全力投入守護民眾生命財產安全。
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