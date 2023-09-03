農業部上午對仁愛鄉發布黃色警戒發佈，預告入夜可能達紅色警戒。（仁愛鄉公所提供／楊靜茹南投傳真）

中央氣象局預估海葵颱風3日傍晚從北台東登陸，南投縣仁愛鄉3日晚間8時至翌日8時風雨明顯，加上上次卡努受災，恐因海葵帶來風雨二次致災，農業部預告紅色土石流警戒，且平均風力達7級，因此南投縣政府宣布仁愛鄉3日下午3時起停止上班及上課。

仁愛鄉公所指出，農業部對仁愛鄉山區預告紅色土石流警戒，加上仁愛鄉平均風力達7級，且有些村落及出入道路有致災之虞，通報縣府停班課備查。