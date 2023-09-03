對於進口雞蛋爭議，農業部長陳吉仲表示，如果再汙衊，或是對農業部不實指控，不排除提出告訴。「館長」陳之漢怒斥，民進黨怎麼了？這是什麼鴨霸政府？「來告，去法院講」！什麼時候台灣變這麼悲哀？囂張到一個不行，這種鴨霸政府還要支持？

對於進口雞蛋爭議，農業部長陳吉仲表示，今年初國內缺蛋，美日也一樣缺蛋，因為禽流感。為了2300多萬消費者每天買到蛋，所以開放專案進口。從3月開始專案進口，跟經濟部開說明會，要符合相關條件進口業者，才可以申請專案雞蛋進口。

陳吉仲強調，所有進口業者，都符合相關規定，都有依照農業部要求，如果再汙衊，或是對農業部不實指控，不排除提出告訴。

陳吉仲說明，雞蛋進口非常專業，有層層相關條件把關，農業部沒有補助任何私人公司上億元，完全是用價差吸收。只要再不實汙衊指控，農業部不排除提告。

館長陳之漢。（資料照片）

「館長」陳之漢2日在直播表示，「我讓你告，來告，去法院講！」東西不給看，說一切符合程序，很多立委要資料，業者申請保護個資不提供資料，這時不能懷疑？又說要告？懷疑什麼都說要告，民進黨怎麼了？這是什麼鴨霸政府？什麼時候台灣變這麼悲哀？

館長指出，民進黨以前質疑國民黨貪汙，到現在執政還在罵國民黨，以前指責別人罵別人都可以，現在動不動就要告，人民不能監督？人民稅金被他們使用，只要人民質疑，他就要告你！囂張到一個不行，這種鴨霸政府還要支持？

另外，館長說，連他做電商都需要租倉庫，每個月燒一筆錢，每個月要給倉庫的檢貨費、倉儲費都破百萬，連他一個小小的電商，每個月都要給倉庫百萬，而進口雞蛋是大生意！台灣人花錢買東西，一顆蛋多少錢？資料不能看？資料看不到！綠營只會罵人，要求拿出證據，館長痛罵質疑，「沒公布資料怎拿出證據？證據被封存啦！」

館長披露，光經營健身房，消防檢查就要半年，才可以發消防執照；申請販售保險套，一年以後才下來。這家公司從復業到進口雞蛋，只有一個月。

「有關係就沒關係，沒關係就慢慢等」，館長不滿直言，還說賠錢，得了便宜還賣乖，「不是走私叫超買，不是補助叫補差額」，這麼難賺這麼賠錢，那就不要做啦！請提供一下報表讓大家看一下是賺是賠？