國防部將於明年恢復一年期義務役，總人數預估約9100人。國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，明年國防部預算書顯示，為解決外離島駐軍編現比偏低的情形，國防部將分發義務役人員至包括東沙、東碇、亮島、高登、東引、金門與馬公在內之外離島服役，明年預計分發人數共約700人，平均每13名義務役人員中，就有1位可能到外離島服役。

揭仲說，明年國防部在「軍職人員外島地域加給」中，編列了25位義務役士官與150位義務役士兵之加給，合計共175人，分發至第二級與第三級之外島服役；在「軍職人員離島地域加給」中，則編列25位義務役士官與500位義務役士兵之加給，合計共525人，分發至第二級與第三級之離島服役。

依國防部規定，「外島二級」包括東沙、東碇、亮島、高登島等，「外島三級」為金門、連江（馬祖）等；「離島二級」包括吉貝、望安、龜山、虎井，「離島三級」則為馬公與湖西。不過，在預算書中並未揭露國防部將透過何種方式，例如自願申請或抽籤，來分發義務役人員到外離島服役。

揭仲表示，國防部將義務役人員派往外離島，固然可解決當地部隊編現比長期偏低的痼疾，但也會衍生出二大問題。第一，在大金門與馬公等地駐軍人數較多，還可能將義務役人員集中編在同一單位；但東碇、亮島、高登、莒光(馬祖)等，由於駐軍人數少，勢必會出現基層單位志願役與義務役混編的情形。揭仲說，國防部先前要求「同役期、同單位」，就是考慮到志願役與義務役混編，所可能引發的管理問題；但現在卻在服役條件更艱苦的外島與離島，將志願役與義務役混編；揭仲擔心，若義務役人員是因為抽籤而非自願前往，恐引發不小的管理風險。

第二，依國防部規劃，義務役役男在役期中，將接受8周新兵訓練、18周駐地訓練、7周專長訓練、13周基地訓練與6周聯合作戰訓練。揭仲提醒，在大金門與馬公，或許還可勉強實施縮水版的基地訓練，但東碇、亮島、高登、莒光(馬祖)與東引等，就無法實施基地訓練；至於6周的聯合作戰訓練，所有的外離島都不可能實施。

為避免義務役人員非自願被派至外離島，所可能引發的管理風險，又能有效緩解外離島部隊編現比偏低的情形；揭仲建議，第一，僅能由義務役人員自願申請前往；第二，適度增加義務役人員的外離島加給；第三，在外離島無法接受合計19周完整基地訓練與聯合作戰訓練的情況下，縮減在外離島服役之義務役人員役期4到8周，鼓勵義務役人員自願前往外離島服役。

揭仲強調，縮減自願前往外離島之義務役人員役期並不違法，可援引《兵役法》第十八條「現役提前退伍」之相關規定。事實上，在陳水扁總統任內，從2004年到2007年7月，三度縮減義務役役期，都是以「員額過剩」為由，直接援引《兵役法》第十八條，達成縮減役期的目的。