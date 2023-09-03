國內電動汽車的普及率愈來愈高，但限制許多民眾選購電動汽車的重要因素之一，是國內電動汽車充電椿不足導致的「里程焦慮」。不過，基隆市政府已交通部補助，將於今明兩年斥資528萬元增設40槍公共充電椿，提供電動汽車使用。

對國內許多電動汽車車主來說，找充電椿這件事情已經成為日常生活的一部分。交通部今年6月表示，截至今年第一季為止，國內的公共充電椿已有7752槍，已經提前達到明年第三季的設置目標數量。

另外，交通部指出，目前已透過前瞻基礎建設計畫特別預算編列新台幣9.7億元，預計112至113年間，補助地方政府及交通部所屬機關建置公共充電樁。

基隆市政府在日前的基隆市議會臨時會中提案，表示已獲交通部公路總局補助新台幣406.56萬元，辦理基隆市公共充電椿補助計畫。將會優先在公共停車場及交通運輸節點，設置公共充電椿。

依據公路總局行文給基隆市政府的公文顯示，公路總局核定基隆市政府設置7kW的慢充38槍、120kW的快充2槍。其中，中央補助406.56萬元、補助比率達77％，基隆市政府自籌款121.44萬元。

另外，去年落成啟用的信義國小地下停車場，也設置了18席電動車充電車位，可以提供電動車補充電力。但因為鄰近廟口夜市，有民眾表示常會被油車占用。

另一方面，因應基隆市政府青年公益電動機車政策，市府也盤點出138處可供設置電動機車換電站的公有場域，將公告提供業者參考申請設置。