昨（2）日晚間20時36分許，汐止區新台五路一段176號前發生車輛翻覆事故。（圖／警方提供）

昨（2）日晚間20時36分許，汐止區新台五路一段176號前發生車輛翻覆事故。（圖／警方提供）

新北市汐止區1名48歲林姓男子昨（2）日晚間20時許，開車從新台五路一段往基隆方向，欲左轉在變換車道時疑未注意，與同向質性的黃姓駕駛小客車發生碰撞，導致黃男車輛翻覆四輪朝天，駕駛與乘客都受傷送醫治療。

警方表示，昨（2）日晚間20時36分許，汐止區新台五路一段176號前發生車輛翻覆事故，經員警迅速趕赴現場了解為，25歲黃姓男駕駛自小客車沿新台五路一段往基隆方向直行，因與同向外側車道欲向左變換車道的48歲林姓男駕駛自小客發生碰撞後翻覆至分隔島，黃男及25歲張姓女乘客兩人意識清楚但身上及手腳有多處皮肉傷送汐止國泰治療。

警方到場協助傷者送醫，並執行交通疏導，事故現場於21時20分排除，恢復順暢。雙方酒測值均為0mg/L，警方依規定告發林男，道路交通管理處罰條例第42條「未依規定使用方向燈」，以及第48條「變換車道未禮讓直行車」。