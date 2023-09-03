于美人以無黨籍身分，參選中正、萬華區立委，今（3日）出席張文綺在台北新光三越的「炸綺來」鹹酥雞店開幕記者會，日前傳出她要請辭《超級紅人榜》、《我就問 你正常嗎?》消息，她今澄清是登記參選後，會暫時向節目組請假。

與她一起主持《我就問 你正常嗎?》的沈玉琳，因為曾任製作人所以熟知各種廣電法規，「如果節目是在公廣集團，那參選之後就得辭職，但于美人的節目沒有在公廣集團，所以只要請假就行了」。梁赫群笑虧，沈玉琳過去擔任製作人常被罰錢，所以才會熟悉法規。

張文綺表示，之後將出席于美人的助選餐會表演，也表示等她當選後願意豪送雞排慶祝，于美人則是很有自信的說：「不要許願，我現在氣勢一片大好」。

張文綺經營鹹酥雞事業多年，目前共有8間門市，其中有3間直營店，今年營收有望破千萬，將下來的目標是上市上櫃、年營收3千萬元，「我現在還沒有中央廚房，之後會在北部買地蓋廠房，做真空包運到海外銷售」。

《炸綺來》一路從台中拓店揮軍北上，首次進軍信義區，張文綺笑說「比談戀愛還開心」，但也是很感謝身邊的朋友鼓勵，也說：「我其實不敢想，但就是大家的催促下，還有很多朋友的幫忙，也很感謝上帝，成就這一些。」今天開幕活動，好友于美人、沈玉琳、梁赫群、方馨、樓心潼、熊熊（卓毓彤）、吳申梅、蔡家蓁都到場支持。