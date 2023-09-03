丁國琳、林則希飾演母子。（三立提供）

丁國琳加入三立8點台劇《天道》，原本飾演董娘的她要霸氣出場，不料她日前以為劇情沒有這麼快開拍，應該還可以偷閒一下，於是在家爬牆修剪樹枝，竟摔跤扭到腳傷了韌帶，還剛好被通知進組，最後只能坐輪椅出場，愛開玩笑的她說，坐輪椅也可以有氣勢，「挺胸就好！」

不過坐輪椅確實不方便，剛開始時丁國琳只能靠單腳跳在家跳走，也連著幾天吃藥打針，現在傷勢好一點可以撐著雨傘慢慢走路，劇組也很貼心，派一位工作人員推輪椅照顧她。丁國琳表示，因為這幾天出外景，雖然坐著，原本已經消腫的腳又腫回來了，而讓她最不好意思的就是擔心影響拍攝，「我會繼續努力吃藥，讓它早一點好一點，至少可以站起來，會比較好看吧！」這幾天她練習輪椅轉彎，對輪椅使用熟悉許多，笑說都快有二頭肌了。

這不是丁國琳第一次坐輪椅演出，她說，之前拍《家和萬事興》時就有坐輪椅經驗，導演、編劇當時還為了她修改劇本，雖坐輪椅但演報應戲卻還是要從山坡滾下去、床上跌到地上，還要匍匐前行，當時真覺得自己好可憐，最近苗可麗也在臉書po出當時坐輪椅拍攝的影片，讓丁國琳笑稱那段可是她的血淚史。

這幾年丁國琳在本土劇大多演出霸氣的女人，她說好希望改變一下戲路，但觀眾就是愛看她霸氣使壞，表示自己被定型了，所以有機會最想演瘋子或女丑都好，覺得自己滿會搞笑，而且演起來會有不同的爽度，自己也可以玩得很開心。

該劇劇情大翻轉至5年後，新角色陸續登場，包括丁國琳、王中皇、林則希、沈世朋、許蓁蓁組成的武山集團，還有馬幼興、德馨及葉華的萬海金融集團兩大黑道勢力。丁國琳這次飾演董娘架勢十足，費盡⼼機將林則希打造成武家的假太⼦，為了兒⼦可以不擇⼿段。

近期《天道》劇情大翻轉，華千涵從高中輟學生5年後變成氣象主播，用盡心機想嫁入武家當丁國琳的豪門媳婦，陳謙文在劇中也即將出獄，特地將一頭金毛染黑，又把身材練更壯才能配合劇中角色形象，而陳謙文身世竟是武山集團大少爺的私生子，真太子將撼動丁國琳地位。