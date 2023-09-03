海葵狂襲竹縣 尖石玉峰、秀巒即刻停班停課到4日 16:172023/09/03 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海葵狂襲竹縣，尖石玉峰、秀巒即刻停班停課到4日。（翻攝自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣尖石鄉玉峰村及秀巒村已達停止上班及上課標準，今日（9月3日）下午4時起、明日（9月4日）停止上班上課。 打破1472天紀錄！海葵15：40登陸台東東河 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 海葵暴風圈滯留台近2天 專家：明晨出海後減速 影響更久 #海葵 #颱風 #新竹縣 #尖石玉峰 #秀巒 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵超凶！「籃球場」大漂流箱網被吹到金門岸上 12:532023/09/03 生活 黃偉哲視察防颱整備 直指海葵「這2特徵」要小心 12:132023/09/03 生活 海葵來襲超前部署 台電搶修部隊抵金門待命 15:132023/09/03 生活 海葵長「針眼」專家驚喊：不妙 可達強颱等級 08:582023/09/03 生活 雲林縣跟進停班停課！張麗善：3日下午達停班停課標準 10:342023/09/03 生活 海葵最新風雨預報！10縣市明晨達「放颱風假」標準 12:122023/09/03 生活 鄭明典PO一圖 曝海葵外圍環流已「環繞台灣」 09:402023/09/03 生活 視察災害應變中心 蔡英文：中央地方齊心協力防颱 10:162023/09/03 政治 最難放颱風假城市出爐 苗栗排名第2、首位是這縣市 13:552023/09/03 生活 海葵侵台 水利署：五大河川局管轄為直接受衝擊區 14:112023/09/03 生活 海葵穿心！ 台南「這時間」恐吹起11級強風 災變中心籲當心 11:282023/09/03 生活 海葵登陸前奮力開眼！眼牆「大量閃電」撞花東 風雨最狂時間曝 14:322023/09/03 生活 不斷更新》南投仁愛鄉15：00起停班課 13縣市放颱風假 10:182023/09/03 生活 海葵颱風清晨5時觸陸 11縣市豪、大雨特報 05:312023/09/03 生活 海葵颱風來襲 桃園復興區3里中午12點起停班課 11:422023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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