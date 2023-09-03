新竹縣尖石鄉玉峰村及秀巒村已達停止上班及上課標準，今日（9月3日）下午4時起、明日（9月4日）停止上班上課。

打破1472天紀錄！海葵15：40登陸台東東河
海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨
海葵暴風圈滯留台近2天 專家：明晨出海後減速 影響更久
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