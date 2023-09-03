睽違2年的「2023淺草森巴嘉年華遊行大會」於9月17日在東京熱鬧登場，讓巴西的熱情再次重回淺草的街頭，而成立逾10年的宜蘭縣蘭陽森巴藝術舞團，亦是台灣首團登上嘉年華的表演團隊，更向主辦單位爭取在身上貼台灣國旗貼紙，化身台灣森巴親善大使，藉此行銷台灣，增加在世界的知名度。
堪稱北半球最大型、國際一級盛事的東京淺草森巴嘉年華，誕生於1981年，以巴西里約熱內盧當地比賽規則與評分標準為規章的正經競賽，也是國內最大規模森巴遊行，每年聚集超過20隊表演隊伍、數千名表演者，洋溢著激情、活力，伴隨著音樂節奏邁步向前遊行，吸引國內外50萬名觀光客共襄盛舉。
受新冠肺炎疫情影響，2021、2022年皆以「淺草森巴節」替代活動；與以往相比，此次嘉年華大會將縮小規模，不舉辦比賽，在雷門通進行遊行活動。而蘭陽森巴藝術舞團受邀與G.R.E.S.IMPERIO DO SAMBA（森巴帝國鼓隊）共同演出，對該舞團是史無前例的一大肯定，也是為國爭光的重要機會。
團主陳瓊華因喜愛熱情巴西森巴舞，遂於2011年創立舞團，至今已逾10年；舞團秉持舞出正統巴西精神，呈現嘉年華舞風、傳統舞蹈、Afro、Samba、Reggae等，展現巴西多元文化，更結合拉丁、Jazz、非洲舞、當代舞及時下流行的街舞曲風，將東方元素融入舞蹈風格中，使舞團表演方式更具多樣性，充滿創意及豐富性。
陳瓊華在2014年2月曾遠赴巴西里約熱內盧進行研修與文化交流一個半月，不僅學習巴西傳統森巴舞蹈，也參與傳統森巴服裝製作流程技術，回國後加入台灣在地元素，設計創造出具有台灣特色的服裝風格。此外，團員們每年都會出國進修，向巴西、日本、美國等外師學習，精進舞藝展現其精隨。
她說，此次舞團派出10名舞者、4名工作人員，舞者們各個斥資重新製作正統森巴服裝、自費到日本演出，無任何資源的他們，憑藉著對巴西森巴舞的熱愛，如今可以在國際舞台與森巴帝國鼓隊，一起以「森巴親善大使」為主題共同LIVE演出；希望有更多人喜歡並加入森巴舞專業表演藝術行列，並與世界一起推廣。
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