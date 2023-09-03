團員們每年都會出國進修向巴西、日本、美國等外師學習，精進舞藝。（蘭陽森巴藝術舞團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

每年 7 月蘭陽森巴藝術團均以宜蘭在地特邀團體身分參與羅東藝穗節之相關踩街及舞台演出活動。（蘭陽森巴藝術舞蹈團提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

睽違2年的「2023淺草森巴嘉年華遊行大會」於9月17日在東京熱鬧登場，讓巴西的熱情再次重回淺草的街頭，而成立逾10年的宜蘭縣蘭陽森巴藝術舞團，亦是台灣首團登上嘉年華的表演團隊，更向主辦單位爭取在身上貼台灣國旗貼紙，化身台灣森巴親善大使，藉此行銷台灣，增加在世界的知名度。

堪稱北半球最大型、國際一級盛事的東京淺草森巴嘉年華，誕生於1981年，以巴西里約熱內盧當地比賽規則與評分標準為規章的正經競賽，也是國內最大規模森巴遊行，每年聚集超過20隊表演隊伍、數千名表演者，洋溢著激情、活力，伴隨著音樂節奏邁步向前遊行，吸引國內外50萬名觀光客共襄盛舉。

受新冠肺炎疫情影響，2021、2022年皆以「淺草森巴節」替代活動；與以往相比，此次嘉年華大會將縮小規模，不舉辦比賽，在雷門通進行遊行活動。而蘭陽森巴藝術舞團受邀與G.R.E.S.IMPERIO DO SAMBA（森巴帝國鼓隊）共同演出，對該舞團是史無前例的一大肯定，也是為國爭光的重要機會。

團主陳瓊華因喜愛熱情巴西森巴舞，遂於2011年創立舞團，至今已逾10年；舞團秉持舞出正統巴西精神，呈現嘉年華舞風、傳統舞蹈、Afro、Samba、Reggae等，展現巴西多元文化，更結合拉丁、Jazz、非洲舞、當代舞及時下流行的街舞曲風，將東方元素融入舞蹈風格中，使舞團表演方式更具多樣性，充滿創意及豐富性。

陳瓊華在2014年2月曾遠赴巴西里約熱內盧進行研修與文化交流一個半月，不僅學習巴西傳統森巴舞蹈，也參與傳統森巴服裝製作流程技術，回國後加入台灣在地元素，設計創造出具有台灣特色的服裝風格。此外，團員們每年都會出國進修，向巴西、日本、美國等外師學習，精進舞藝展現其精隨。

她說，此次舞團派出10名舞者、4名工作人員，舞者們各個斥資重新製作正統森巴服裝、自費到日本演出，無任何資源的他們，憑藉著對巴西森巴舞的熱愛，如今可以在國際舞台與森巴帝國鼓隊，一起以「森巴親善大使」為主題共同LIVE演出；希望有更多人喜歡並加入森巴舞專業表演藝術行列，並與世界一起推廣。