信義鄉長全志堅表示，農業部預估信義鄉人夜後將達到紅色土石流警戒，且風勢強勁，因此下午4時起停班停課。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）
信義鄉長全志堅表示，農業部預估信義鄉人夜後將達到紅色土石流警戒，且風勢強勁，因此下午4時起停班停課。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

中央氣象局預估海葵颱風3日傍晚從北台東登陸前，中南部逐漸感受到颱風威力，玉山北峰下午3時起觀測到陣風達11級，南投縣信義鄉3日下午因為風雨逐漸強勁，信義鄉也跟進仁愛鄉通報南投縣政府，信義鄉下午4時起停止上班及上課。

信義鄉長全志堅表示，目前農業部預告黃色土石流警戒，入夜後預估會達到紅色土石流警戒，且風勢強勁，因此報請南投縣政府信義鄉3日下午4時起停止上班及上課。

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