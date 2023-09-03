海葵颱風來勢洶洶，連帶攪亂台金空中交通與金廈小三通客運航班，各航空公司與金門港務處稍早宣布，明（4日）台金空運航班全天取消，小三通客運也全天候停航，復航時間視天氣狀況另行公告，請需搭乘海空交通工具的民眾特別留意航班資訊。