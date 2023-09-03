海葵颱風攪亂空中交通 金門明「關島」海空全停航 16:232023/09/03 中時 于家麒 、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 各航空公司與金門港務處稍早宣布，明（4日）台金空運航班全天取消。（于家麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海葵颱風來勢洶洶，連帶攪亂台金空中交通與金廈小三通客運航班，各航空公司與金門港務處稍早宣布，明（4日）台金空運航班全天取消，小三通客運也全天候停航，復航時間視天氣狀況另行公告，請需搭乘海空交通工具的民眾特別留意航班資訊。 因應海葵颱風撲台 公路總局預警封閉8路段 海葵來襲超前部署 台電搶修部隊抵金門待命 黃偉哲視察防颱整備 直指海葵「這2特徵」要小心 #金門縣 #颱風 #海葵 #航空 #金廈小三通 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵暴風圈滯留台近2天 專家：明晨出海後減速 影響更久 11:522023/09/03 生活 海葵長「針眼」專家驚喊：不妙 可達強颱等級 08:582023/09/03 生活 海葵最新風雨預報！10縣市明晨達「放颱風假」標準 12:122023/09/03 生活 海葵颱風估今傍晚台東登陸 花蓮山區今慎防超大豪雨 09:062023/09/03 生活 打破1472天紀錄！海葵15：40登陸台東東河 15:112023/09/03 生活 嚴防海葵颱風 南投信義鄉強制撤離神木3村落居民 12:242023/09/03 生活 海葵颱風影響 南橫公路關山段預警性封閉 09:042023/09/03 生活 海葵超凶！「籃球場」大漂流箱網被吹到金門岸上 12:532023/09/03 生活 鄭明典PO一圖 曝海葵外圍環流已「環繞台灣」 09:402023/09/03 生活 海葵颱風進逼 台電彰化處319人131車嚴陣以待 12:092023/09/03 生活 海葵颱風挾狂風暴雨襲花蓮 金針農憂災情擴大 15:542023/09/03 生活 海葵颱風影響！花蓮遠百、愛買今暫停營業 10:542023/09/03 生活 影》颱風海葵14級強陣風來襲 綠島民宿2樓屋頂「消失了」 16:022023/09/03 社會 海葵颱風清晨5時觸陸 11縣市豪、大雨特報 05:312023/09/03 生活 海葵侵台 水利署：五大河川局管轄為直接受衝擊區 14:112023/09/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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