2011年10月時任日本內閣府政務官的園田康博為展現安全性，喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度污染水。由於中國有網路謠傳指園田因癌症去世，園田昨天接受共同社電訪闢謠死訊。

日本共同社中文網報導，日本福島第一核電廠啟動「核處理水」排放入海後，中國內部就出現各種有關危險性的不實傳言。園田對出現有關自身的不實傳言說：「對於成為（造謠的）契機，再次向經歷過震災的人及福島縣民致歉。」

園田當年在記者會上被部分自由記者再三追問「如果說對環境和健康沒有影響，你就喝喝看」，因而喝下經淨化後的低濃度核污水。

中國網路上出現不少謠言表示「園田死於多發性骨髓瘤（一種血癌）」。

園田當年是岐阜縣眾議員，現在已退出日本政壇。他還表示，並不認為2011年當時喝下去就確認了安全性，「出示數據是（確認安全的）最大的辦法」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120903