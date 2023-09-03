胡瓜主持民視《綜藝大集合》，近日前往高雄彌陀鹽埕過港安樂宮，一開場就感受到了高雄人的熱情，除了有在地大哥們帶來最近爆紅的熱門舞曲求佛，最喜歡胡瓜的地方媽媽們也激情的向胡瓜告白，「男生跳求佛，阿我們要來求偶！」如此「刺激」的發言讓胡瓜吃驚到說不出話來，反應過來後已經被媽媽們包圍，他本想著發紅包給大家就此帶過，但志在玩遊戲的媽媽們不可能輕易離開，就連阿翔也更歪樓：「你怎麼用紅包打發人家呢？」

走投無路的胡瓜，只好跟媽媽們進行「風水輪流撞」的對決，胡瓜與四位媽媽坐在一直線板凳上，矇眼戴安全帽要左右搖擺躲避頭上飛過去的安全帽，過程中胡瓜本想將機會讓給第一位被淘汰的媽媽，但媽媽們卻不願意讓瓜哥離開座位，紛紛齊喊：「有你才會好玩！」結果沒想到下一局水球直接砸胡瓜頭，直接被淘汰，全身是水狼狽模樣逗得媽媽們哈哈大笑，而胡瓜沒有架子一起與媽媽們互動，讓眾人覺得逗趣又可愛。

接著，進行高難度的競技單元「鋼鐵英雄八強賽」，最快爬過TRUSS抓下彩球的參賽者即可晉級，而這次的選手中來了一位不容小覷的選手，在正式比賽時就連實力強勁的夏漢君都敗在他的手裡，如此出乎意料的結果讓胡瓜派出了遊戲王郭忠祐來扳回一城，當哨音響起兩人已相當的速度向前衝，但沒想到接近終點，郭忠祐竟然以一秒之差錯過了彩球，最後敗給了同學，如此刺激的比賽著實讓現場觀眾都看得驚掉了下巴，更多精彩內容記得準時收看《綜藝大集合》。