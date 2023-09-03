海葵颱風來襲，東部山區降雨量驚人，公路總局考量用路人安全，今晚將預警性封閉台9丁線南澳至和平、和中至和仁及和仁至大清水等3路段，下午5時起「只出不進」，晚間7時封閉禁止進入，後續視風雨及整體路況再恢復通行時間。

海葵颱風直撲東台灣，花蓮從今天凌晨開始，陸續下起間歇大雨，雖然颱風稍早已在台東登陸，公路總局考量入夜花蓮山區雨勢有加大趨勢，道路致災風險高，將預警封閉蘇花路廊台9丁線部分路段。

預警性封閉路段為台9丁線33公里至48.9公里（南澳至和平路段）、60.2公里至63.7公里（和中至和仁）及65.3公里至69公里（和仁至大清水）等3路段，今天下午5時起「只出不進」，晚間7時封閉禁止進入，後續視颱風影響程度及道路狀況決定恢復通行時間。

公路總局指出，南澳至和仁封閉期間，車流將改行駛台9線蘇花改路段，白牌機車預計在今天晚間8時分別在南澳及和仁火車站集結（20時30分出發），及晚間9時在和平火車站集結（21時30分出發），採前導後護行駛蘇花改，後續也會再配合封閉時程發布下一波前導後護消息。