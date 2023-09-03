雲林縣古坑鄉有13條土石流潛勢溪流，縣府預防性撤離居民及布置開路機具，圖為張麗善致詞。（周麗蘭攝）

古坑鄉有13條土石流潛勢溪流，雖未達黃、紅警戒，但過去4年發生多次有感地震，為避免海葵颱風釀成土石流災害，雲林縣府3日預防性撤離保全戶50多名民眾，其中有20人撤離至中華科大的翠華會館。

雲林縣長張麗善3日下午在工務處長汪令堯等人陪同下，到古坑鄉草嶺村及樟湖村交界的149甲線，視察道路整備及機具預布情形，目前預置12名兵力、12部機具。

縣長張麗善表示，住在山區較危險處的民眾，包括草嶺村、樟湖村、華山村、桂林村必須預防性撤離，在古坑山上住宿的觀光客100多人也都全部請他們退房返回；各型機具包括怪手、吊車、山貓都已經進駐，相信有備無患。草嶺村長及樟湖村長都表達感謝。

張麗善可能太累加上暈車，一下車就在路旁嘔吐，勉強致詞完後又繼續吐，吐到手腳發軟由隨扈及祕書攙扶上車，體力不支臨時取消視察臨時收容所的行程。

縣府民政處、社會處、古坑公所昨起通力合作通知位於13條土石流潛勢溪流旁的保全戶包括獨居者、行動不便者、老人家，撤離住進崁腳村中華科大的翠華會館，或也可依親，3日共有20多人入住，包括需移工照護的老阿公、獨居的年輕人、返鄉探親的夫妻等。

古坑鄉20多名保全戶民眾緊急撤離，住進中華科大的翠華會館。（周麗蘭攝）

中華科大翠華會館的安置環境頗舒適。（周麗蘭攝）

古坑鄉長林慧如表示，翠華會館每一間房有4張床頗舒適，鄉親不用打通鋪，撤離比較容易，政府不須準備日用品、三餐，也相對輕鬆省事。

民政處表示，除了保全戶以外，若遊客受困古坑也會安排置翠華會館，費用由縣府災害準金支付，一間房是800元，將住到安全可回家為止。