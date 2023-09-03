旺旺文教基金會主任周哲仁，代表旺旺集團蔡衍明董事長來到桃園，感謝志工夥伴長年的辛苦。（呂筱蟬攝）

曾獲旺旺孝親獎社會組金獎的莊立帆獻唱。（呂筱蟬攝）

迷霧森林樂團獻唱多首膾炙人口歌曲。（呂筱蟬攝）

旺旺文教基金會3日下午在桃園市平鎮圖書館演藝廳舉辦「讓孝順成為一種習慣」公益演唱會，邀請平日為社會辛苦奉獻的在地志工參與，超過數百位民眾參加，邀請歌手解偉苓、江明娟、周子涵及包偉銘、劉依純夫妻檔輪流獻唱，數百名志工同場歡唱，眾人在周末假日感受溫馨的音樂饗宴。

解偉苓獻唱。（呂筱蟬攝）

江明娟現場。（呂筱蟬攝）

周子寒獻唱（呂筱蟬攝）

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，他代表旺旺集團蔡衍明董事長來到桃園，感謝志工夥伴長年的辛苦，旺旺文教基金會這10幾年來辦理公益演唱會，秉持董事長蔡衍明推廣孝親觀念，並傳遞「讓孝順成為一種習慣，讓奉獻成為一種榮耀」的精神，蔡董事長認為孝順是傳統美德，希望每個人從小要孝順父母、要敬老、要尊老，這樣家裡才有中心才能大家凝聚在一起，而出外求學、就業，在有空閒時從事志願服務來服務社會，共創安定和諧的社會。桃園市政府也有文化局專門委員王啟仲、社會局副局長陳茹文，以及桃園市議員舒翠玲、陳韋曄到場共襄盛舉。

包偉銘及劉依純夫妻檔共同獻唱。（呂筱蟬攝）

活動由主持人凃佩岑獻唱〈月琴〉開場，並由曾獲旺旺孝親獎社會組金獎的莊立帆帶來〈老寶貝〉一曲揭開序幕，緊接著由迷霧森林樂團帶來〈愛情釀的酒〉、〈戀曲1990〉等多首膾炙人口歌曲，現場志工也跟著開口歡唱。另外還有解偉苓、江明娟、周子寒、劉依純及包偉銘接連獻唱近20首經典老歌，帶領志工們走進時光隧道，沉浸暖心的音樂饗宴。活動最後則由包偉銘及劉依純夫婦展現甜蜜，獻唱安可合唱曲〈情人大叔〉，為活動畫下圓滿句點。