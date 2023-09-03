桃園市政府推動在13個行政區各設1座公園旗艦型共融式遊戲場，選定桃園、中壢、平鎮等8區，各公園以參與式預算聽取地方民眾意見，依照遊玩難度，劃分適合各年齡的遊戲區，並以「翻轉水泥怪獸」為目標，打破罐頭式遊具讓公園變得更好玩，其中平鎮運動公園及龍潭運動公園分別將在9月中及9月底陸續動工，預計2024年底前開放使用。

市府工務局景觀工程科長陳翠慧指出，公園旗艦型遊戲場面積需達2500平方公尺以上，由各區公所建議適合地點，經評估選定營造的有桃園區陽明公園、八德區楓樹腳公園、中壢區光明公園、平鎮運動公園、楊梅區四維兒童公園、龍潭運動公園、大園區華興池及蘆竹五酒桶山，其中多數已動工，而平鎮與龍潭區工程廠商目前在做進場前的準備，預計這個月底前都會動工。

平鎮運動公園占地約3公頃，該處原先是草皮與罐頭式遊具，未來將畫設8大遊戲區，包括適合2至6歲的沙坑、2至12歲的擺盪遊戲場、6至12歲的地形遊戲場與攀岩場、13歲以上的抱石場與挑戰遊戲場、全齡水域與陸域探索區，遊樂設施包括各式鞦韆、攀岩牆、U型橋、環形吊橋、跨越翹翹板及擺盪單槓等。

另外，蘆竹區五酒桶山與其他公園環境不同，擁有原始自然風貌景觀，地方民眾除希望打造旗艦型公園外，但也想保留自然景色，為了要配合當地的地景地貌，整體工程仍在規畫設計階段。陳翠慧也說，另龜山區公九若能順利取得土地，可望再新增一處旗艦型公園。