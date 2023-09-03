日本高人氣鬆餅品牌「九州鬆餅」插旗台北民生社區富錦街長達8年，在台灣擄獲不少粉絲味蕾，不過九州鬆餅1日無預警發出停業公告，表示即將在9月17日停止營業，代表未來就只剩下位於大安區榕錦時光生活園區的姐妹品牌「九州鬆餅瓦芙」榕錦店，消息曝光後，不少粉絲直呼要搶著最後時間朝聖一波。

九州鬆餅在臉書粉專發文表示，因為喜歡富錦街的街闊、綠蔭，於是把日本的九州鬆餅café帶來，數著數著也有8年的回憶，「兩旁茂密的林蔭，微風徐徐的吹，步伐會不由自主就慢了下來，心也就慢慢的靜了下來，能在這條美麗的街上這麼多年，我們要感謝很多很多的人」。

九州鬆餅提到，其中最要大大感謝的就是遠道而來用餐或喝杯咖啡的粉絲，而再好看的電影最終也有結束的時間，「我們即將在2023.9.17跟大家說再見」，不過最後九州鬆餅也預告，「期待在下一個場域與大家再見面」。

對此，許多網友紛紛回應，「還記得第一天開幕時門口大排長龍的隊伍，沒想到已經過了8年。好可惜哦～這裡有和孩子們的美好回憶，謝謝你們」、「今年有去吃過抹茶鬆餅！覺得好吃，好可惜」、「期待來桃園」、「要收了，還好最後有吃到」、「不⋯！疫情帶走了我常去的分店超級傷心，富錦實在有點遠就很少去⋯努力在關店前再去一次，拜託一定要再見面⋯」。