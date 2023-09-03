中颱海葵來襲，屏東琉球鄉7旬婦人手腕骨折情況危急，海巡艇破浪5公尺緊急後送就醫。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱海葵來襲，屏東琉球鄉7旬婦人手腕骨折情況危急，海巡艇破浪5公尺緊急後送就醫。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱海葵來襲，屏東往返離島小琉球的交通船3日全部停駛，不料，琉球鄉傳出75歲洪姓婦人因故左手手腕骨折，經衛生所評估後屬情況危急需緊急後送就醫，幸海巡獲報後立即派艇支援送醫，當時浪高達5公尺、陣風11級，海巡艇乘風破浪執行任務，最後平安將婦人送至東港就醫。

海巡署指出，3日上午6時50分，第七巡防區指揮部獲報屏東琉球鄉衛生所收治的75歲洪姓婦人，疑似左手手腕骨折，經醫師評估情況危急需緊急後送就醫，但因中颱海葵影響，東琉線海運交通都停駛，因此請求海巡派艇協助就醫。

海巡署獲報後，立即通報高雄海巡隊派遣PP-10075艇緊急出勤，前往小琉球漁港接駁患者、眷屬及護理人員，9時25分，患者安全抵達東港安檢所碼頭，轉搭乘救護車載送至輔英科技大學附設醫院就醫，對於海巡人員的即刻救援，洪婦家屬深表感謝。

高雄海巡隊表示，執行任務時，小琉球海域雖風力8至9級、陣風11級、浪高達5公尺，但海巡同仁秉持「時間即性命、速度即希望」理念，於第一時間獲報後立即前往救援，並平安達成任務。