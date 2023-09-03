農業部專案進口雞蛋案遭質疑圖利特定廠商，農業部長陳吉仲3日否認，強調農業部專案進口雞蛋1.4億顆，雞蛋價差、30％關稅、5％營業稅及通關運輸費用等，全部由農業部吸收，才能穩定國內雞蛋價格，絕對沒有把錢直接補助給9家貿易業者。

農業部為了解決國內缺蛋問題，以專案進口雞蛋，分別由台農發、超思等9家貿易商協助進口，其中一家進口貿易商「超思」，竟是去年9月成立的是1人公司，資本額只有50萬元，卻進口8814萬顆雞蛋，引發外界質疑聲浪。

陳吉仲說，農業部專案進口雞蛋約1.4億顆，執行金額約5.7億元，包含進口雞蛋到岸價格及產地價格的價差，加上30％關稅、5％營業稅及通關運輸費用等，全部由農業部吸收，透過這樣的方式，才能以優惠的雞蛋價格供應國內市場。

陳吉仲強調，以先前雞蛋黑市價格及穩定價格來計算，每顆雞蛋價差至少2.2元，如果沒有專案雞蛋進口，國內雞蛋價格每台斤可能飆漲更高，若1個月6億顆蛋，5個月30億顆，5個月來讓消費者至少減少60億元支出，穩定蛋價是該專案最大成效，絕對沒有把所謂的錢直接補助給9家貿易業者。