中央氣象局指出，第11號颱風海葵於今(3)日15時40分左右於台東縣東河鄉登陸，未來路徑將穿越台灣南部，根據氣象局下午4時最新風雨預報出爐，周一（4日）上午包括台南、高雄、屏東等及離島6縣市最大陣風將可達停班停課標準，另宜蘭、花蓮山區雨量也可能達到停班停課標準，後續是否再有變動，將由地方政府決定是否宣布停班停課。

氣象局今（3）日下午4時發布最新風雨預報，6縣市明早最大陣風可達10級。（氣象局）

氣象局下午4時風雨預報指出，明天清晨6時到中午12時，台南市、高雄市、澎湖縣最大陣風達10-11級，屏東縣、金門縣為9-10級，連江縣為9-10級轉8-9級，6縣市風力達停班停課標準。

氣象局今（3）日下午4時發布最新風雨預報，今晚至明晚宜花山區雨量有機會達放假標準。（氣象局）

雨量預測部分，今晚20時至明晚20時，宜蘭山區達250-400毫米，花蓮山區300-490毫米，高雄、屏東山區則為150-250毫米。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。