影》海葵登陸台東發強風警報，台9線路樹、電線桿倒一排。

颱風海葵今天下午登陸台東，氣象局對台東持續發布強風警報，各地傳出災情，台9線賓朗路段的路樹以及電線桿已經倒成1排，目前該地區已停電。台東市區四維路有車輛被風吹翻，而更生北路的1家檳榔攤的大型招牌被吹倒。
檳榔攤招牌的支撐架更砸進店內，讓當時在店裡的女店員被嚇了1跳，所幸有驚無險沒有受傷。
台東各地目前颳起強風，各地都有機車被吹倒，不時傳出店家招牌或鐵皮被吹落，強風大到許多車輛停在路上不敢行駛。
颱風海葵今天下午登陸台東，氣象局對台東持續發布強風警報，各地傳出災情，台9線賓朗路段的路樹以及電線桿已經倒成1排，目前該地區已停電。台東市區四維路有車輛被風吹翻，而更生北路的1家檳榔攤的大型招牌被吹倒。
檳榔攤招牌的支撐架更砸進店內，讓當時在店裡的女店員被嚇了1跳，所幸有驚無險沒有受傷。
台東各地目前颳起強風，各地都有機車被吹倒，不時傳出店家招牌或鐵皮被吹落，強風大到許多車輛停在路上不敢行駛。
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