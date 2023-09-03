影》海葵登陸台東發強風警報，台9線路樹、電線桿倒一排。

台9線賓朗路段的路樹以及電線桿倒。（蔡旻妤攝）

颱風海葵今天下午登陸台東，氣象局對台東持續發布強風警報，各地傳出災情，台9線賓朗路段的路樹以及電線桿已經倒成1排，目前該地區已停電。台東市區四維路有車輛被風吹翻，而更生北路的1家檳榔攤的大型招牌被吹倒。

台東市檳榔攤招牌倒。（蔡旻妤攝）

台東市檳榔攤招牌倒。（蔡旻妤攝）

檳榔攤招牌的支撐架更砸進店內，讓當時在店裡的女店員被嚇了1跳，所幸有驚無險沒有受傷。

台東市區機車倒。（蔡旻妤攝）

台東各地目前颳起強風，各地都有機車被吹倒，不時傳出店家招牌或鐵皮被吹落，強風大到許多車輛停在路上不敢行駛。