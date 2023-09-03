北聯幫男子王冠喆，綽號「古錐」（可愛），夥同另外5人，將張姓、陳姓被害人押往陽明山，持球棒痛毆，再以假槍塞入張的嘴巴，逼迫陳匯款20萬元，士林地院審結，依結夥3人以上攜帶凶器強盜罪，判處王有期徒刑7年6月，其餘3名共犯依妨害自由罪分別判處9月到1年有期徒刑。

判決指出，王男認為張男侵吞德州撲克賭場內的3萬元籌碼，2020年4月13日深夜10時許，設局將張、陳2人騙上陽明山，並找來高男、林姓兄弟、孫男、目前在逃的「阿發」等5人，將張、陳2人帶到陽明山花鐘公園，持球棒痛毆，造成兩人頭部撕裂傷、手腳多處挫傷。

王男拿出賭場監視器，並稱「籌碼就是你偷的」、「要怎麼處理這件事」，要求賠償10到20倍的金額，張、陳一再否認有竊取賭場籌碼，要求給付30萬，將假槍塞入張的嘴裡，嗆「如果不給錢會開槍」雙方討價還價，最後以20萬達成協議，14日凌晨，陳男拜託朋友陸續匯款20萬，王才讓兩人離開。

合議庭審酌，王以張男竊取賭場籌碼為由，以暴力脅迫兩人交付顯不相當的財物，導致他們心生恐懼惶惶不安，考量王男認罪，達成和解賠償完畢等情狀，依犯結夥三人以上攜帶凶器強盜罪，判處有期徒刑7年6月。

高男駕車載王男到現場，辯稱不清楚王男要錢的目的，林則說是跟隨現已死亡的哥哥到現場，辯護人辯稱，不能因為高在場而認定知情且參與，孫更稱，因為怕被說沒義氣，才會留在現場，二審認定高等人參與王冠喆強暴脅迫手段，並非強盜、恐嚇，改以共犯剝奪他人行動自由罪，判處9月、10月至1年不等徒刑。