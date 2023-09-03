蘋果在台灣是四季可見的水果之一，其實連皮帶肉一起食用更有益健康。對此，營養師嫚嫚指出，蘋果皮含有比果肉更多的蘋果多酚，帶皮吃還能多攝取4倍維生素E。此外，她還分享，蘋果洗淨後，帶皮橫切成圓片狀，是最能保留營養的吃法。

營養師嫚嫚在粉專「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」發文介紹蘋果的好處，她表示，蘋果皮含有比果肉更多的蘋果多酚，有抗氧化、抗過敏、抗癌等功效，且帶皮吃還能多攝取4倍的維生素E，果皮中的非水溶性纖維也有助增加糞便體積，預防便秘。

而蘋果果肉，嫚嫚則說明，含蘋果酸、葡萄糖，有助消除疲勞；含可溶性纖維果膠，可作為腸內好菌的能量來源，維持腸道健康；也能吸水形成凝膠狀，建議腹瀉時去皮磨泥吃，有助緩解。

除此，嫚嫚指出，蘋果為了保護自身不被微生物入侵，表皮會分泌天然果蠟，主成分為熊果酸，也具有防水功能；另外，為了延長保鮮，外層可能也會再加噴一層食用蠟，食用時可使用軟刷搭配溫涼水，刷拭去除。

至於為何蘋果切開就變色？嫚嫚解釋，是因為蘋果多酚碰到空氣，會啟動氧化反應，轉變成褐色，所以並不是因為有鐵才變色。她並補充，蘋果洗淨後，帶皮橫切成圓片狀，是最能保留營養的吃法。