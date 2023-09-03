農田水利署石門管理處目前已將死魚清理完畢，環保局也赴現場檢測水質。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園八德西坡埤塘又出現大量死魚，民眾抱怨這1周每天都有死魚，氣味相當難聞，農田水利署已派員加強清撈。初步研判因水底吳郭魚繁殖過多，加上天氣炎熱溶氧量不足，才造成大量死魚，環保局派員至現場檢測水質，並無發現異常。

西坡生態埤塘公園鄰近住宅區，是許多八德民眾散步的好去處，先前已出現多次魚群翻肚死亡的狀況，近期再度出現大量死魚，民眾拍下埤塘浮現整群死魚的照片上傳至臉書，引起議論，網友直呼「天啊，看起來就很臭」。

民眾紛紛表示應該是溶氧量過低導致，不過也有民眾抱怨，每年都發生一樣的事，埤塘老是出現成群的翻肚死魚，且散發出難聞的惡臭味。另有人表示，已投訴1999但無奈沒有成效，盼市府想辦法改善。

八德區公所坦言，西坡埤塘並非封閉水域，因此水質較為不穩定，自上周起不斷接獲民眾反映，指稱西坡埤塘出現許多死魚，有可能是最近天氣過於炎熱，導致魚群死亡，由於埤塘的管理單位為農田水利署石門管理處，已經通知該單位加強清除池中死魚，目前已將死魚撈除，不過預期還會有零星狀況發生，會持續留意關注。

環保局說，3日接獲通報後已派員前往西坡埤塘勘查並檢測水質狀況，採樣結果出爐，西坡埤塘的水質pH為正常、水溫28.6度、溶氧2.49mg／L偏低，且也無重金屬反應，銅鎳試紙皆未有異常。

環保局表示，不過以燒杯檢視水質呈微綠色，研判應為藻類增生情形偏多，再加上天氣過於炎熱，溶氧過低導致魚隻死亡，已請報案中心通知農田水利署石門管理處八德工作站前往清理死魚，現場已完成清理。