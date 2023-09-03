中央災害應變中心下午召開海葵颱風第六次工作會報。（王揚傑攝）

中央災害應變中心下午召開海葵颱風第六次工作會報。（王揚傑攝）

海葵颱風已進入台灣陸地，中央災害應變中心今（3）日下午召開第6次工作會報，據統計，至下午4時已累積通報路樹傾倒、建物毀損、土石滑落、車禍、火警等169件災情，造成10人受傷，無人員死亡或失蹤，停電2萬1639戶，1萬2309戶已復電，仍停電的台東縣、花蓮縣計9330戶，預計今晚11時復電。

據了解，傷者包括花蓮縣卓溪鄉路樹倒塌壓毀小貨車，2人受困車內，消防人員協助脫困，皆為輕傷送玉里慈濟醫；另彰化縣、台東縣、新竹市、澎湖縣等也傳出有傷者，所幸均無生命危險。

中央災害應變中心發布黃色警戒土石流潛勢溪流597條，大規模崩塌潛勢區10處，中央氣象局預測，入夜後南投縣仁愛鄉、高雄市桃源區、屏東縣來義鄉、宜蘭縣大同鄉、花蓮縣玉里鎮、秀林鄉、卓溪鄉、富里鄉、台東縣延平鄉、海端鄉、鹿野鄉、東河鄉等地區可能達土石流紅色警戒發布標準。

中央災害應變中心表示，海葵影響台灣陸地的時間為3日至5日，降雨區為東部及中部以南地區，強風影響區為東部、中部山區、恆春半島、北部及西南沿海及離島地區，東部、東北部及北部沿海將受長浪影響，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣、桃園市、新竹縣、南投縣、台中市、嘉義縣等10個縣市山區鄰近易致災道路，須注意崩坍、落石可能造成道路中斷。