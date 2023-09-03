今（3）日下午15時許，台北市大安區忠孝東路4段17巷內驚傳墜樓，附近住戶聽到「碰！」一聲巨大聲響後出門查看，發現1名男子（約20歲）倒臥停車場地面，救護人員獲報到場，男子已無生命跡象，趕緊將他送醫，至於詳細發生還待警方調查釐清。

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